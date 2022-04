Continua l'estrema lotta tra i promotori e gli oppositori della Superlega, con i presidenti di Real Madrid e Barcellona che non cessano il braccio di ferro contro l'UEFA. Nella giornata di oggi, il patron dei Blaugrana Joan Laporta si è espresso in merito, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RTVE, in cui ha ammesso come lui e Flroentino Perez non faranno alcun passo indietro in questa battaglia.



'Il progetto Superlega continua ad andare avanti. Lo stiamo promuovendo insieme a Florentino Pérez, con cui parlo spesso. È un modo per salvare il calcio europeo. È chiaro che dobbiamo inserirlo nel quadro del calcio europeo e senza appesantirci con i campionati nazionali, ma è fondamentale per noi'.