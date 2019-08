Continassa, giorno... 1. Almeno per. Il gallese è tornato in gruppo, come raccontano le foto. Oggi la Juve ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo, ma non agli ordini di Sarri (qui il motivo). Ecco il comunicato ufficiale e le prime immagini di Aaron che si allena nel quartier generale bianconero: "Ricomincia a correre la Juve, dopo la trasferta di Stoccolma. Il gruppo è tornato al lavoro al JTC Continassa nel pomeriggio di oggi, e dopo una fase di attivazione, ha lavorato sulla preparazione atletica, per poi proseguire la seduta con la palla. Nel dettaglio, i bianconeri hanno disputato una partitella, e poi si sono concentrati sulla tattica nei calci da fermo. Domani il gruppo lavorerà al mattino alla Continassa, per poi spostarsi a Villar Perosa per la tradizionale amichevole "in famiglia" in programma alle 17 (appuntamento che sarà trasmesso in diretta da Juventus Tv e da Sky Sport).