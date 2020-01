Da Juventus.com, ecco il resoconto dell'allenamento odierno: "Domenica alle 20:45 la Juve farà visita alla Roma. Il gruppo ha lavorato stamattina al JTC proseguendo nella preparazione della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi". Come recita il comunicato, nella seduta di oggi i ragazzi di Sarri hanno svolto la parte atletica con focus sulla tattica, oltre all'ormai classica partitella finale.



PROBLEMA HIGUAIN - Il comunicato prosegue con le ultime sulla situazione Higuain: "Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra". Vedremo se il problema si trascinerà e diverrà un problema per Sarri in vista della Roma. Domani, la seduta si svolgerà al mattino.