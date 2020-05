E oggi Dybala torna in campo.è tornato, ieri ha fatto le visite mediche e ha raccontato di star bene ; in questo sabato d'inizio maggio, invece, la prima sgambata alla Continassa. Aria di casa, aria di felicità. Aria, soprattutto, di normalità: la macchina può pian piano rimettersi in moto, dopo aver oliato bene il motore in questi giorni di casa e Oriana, Oriana e casa. Paulo riparte dal gol all'Inter, ultima gara ufficiale della Juventus monopolizzata dal suo mancino. Chi l'avrebbe detto, 50 giorni fa, che sarebbe successo tutto questo. Che 50 giorni dopo, Dybala avrebbe ritrovato la Juve il 9 maggio. Non più una data qualsiasi.