In settimana ripartiranno i lavori individuali alla Continassa. La Juventus ha cominciato a chiamare a raccolta i propri giocatori che sono partiti per l'estero (10 in totale, in ultimo Matuidi), che dovranno sostenere ancora un periodo in isolamento. Per chi è rimasto a Torino, invece, ci sarà quindi la possibilità di accedere alle strutture di allenamento, ma non agli spogliatoi: infatti, resteranno sigillati e per i giocatori ci sarà la possibilità di cambiarsi al J Hotel. Ognuno di loro ha la propria stanza, dalla quale si può accedere direttamente ai campi di allenamento senza rischi di contatto.