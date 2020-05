5









Un'altra giornata di lavoro si sta consumando all'interno della Continassa. Il quartier generale bianconero è molto attivo, anche in questo sabato, nonostante i dubbi sulla ripresa del campionato non siano ancora stati sciolti. La Juve riparte dalla preparazione, da qualche giorno con allenamenti di gruppo, guidati da Maurizio Sarri con voce, fischietto e mascherina. Da ieri il tecnico può contare su tutti i giocatori, visto che anche i brasiliani sono rientrati a pieno regime.



13.20 - Pjanic, Ronaldo e Cuadrado hanno lasciato la Continassa. Allenamento terminato.



12.00 - Tutti in campo, quindi, anche se a piccoli gruppi. Il primo è stato Miralem Pjanic, poi gli altri. Domani il riposo settimanale, poi via secondo programma. E' comparso anche Fabio Paratici.