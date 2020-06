La Juve si appresta ad affrontare la sfida con il Lecce, prevista per venerdì sera, ore 21.45, e continua la sua preparazione alla Continassa. Qualche sorriso in più dopo l'ultima vittoria contro il Bologna, ma guai ad abbassare la guardia. I problemi non sono alle spalle, la Lazio preme e Sarri non può farsi trovare impreparato.



NOVITA' - Allenamento di oggi già terminato, con la sessione mattutina conclusa secondo programma e i giocatori che lasciano la Continassa. Matuidi è l'uomo chiave della settimana, colui che dovrà in qualità di terzino sinistro colmare il vuoto lasciato da Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Qualche dubbio di formazione rimane: ballottaggio Ramsey-Rabiot e Douglas Costa-Bernardeschi. Restano da valutare le condizioni di Higuain e Chiellini.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.



LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.