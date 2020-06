A meno di ventiquattr'ore dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, alla Continassa si ricomincia a respirare l'aria del prepartita. Prima volta dopo tre mesi. Un ritorno alla normalità in attesa di scendere in campo stasera alle 21 in uno Stadium silenzioso e (quasi) deserto (giocatori compresi, solo 300 persone hanno accesso all'impianto. QUI tutte le nuove regole).



IL PROGRAMMA DI OGGI - In mattinata seduta di rifinitura per la squadra di Sarri, prima di riposarsi nelle loro stanze del J Hotel; verso le 15 ci sarà la riunione tecnica. Poi, partenza dello stadio (pullman a 500 metri) dove alle 21 scenderanno in campo contro il Milan.



Sfoglia la gallery per vedere la probabile formazione della Juve