3









Si ritorna in campo, e lo si fa con gruppi certamente più numerosi. La normalità s'impossessa della Continassa, dove Sarri oggi ritroverà tutti i suoi giocatori (da valutare solo Demiral, questa mattina al JMedical per il lavoro di recupero al ginocchio) per programmare la ripartenza del campionato.



NEL POMERIGGIO - Dunque, allenamento nel pomeriggio al centro sportivo, dove ci sarà anche la prima partitella tra i calciatori. Sarà la prima seduta di gruppo anche per Cristiano Ronaldo, che come i suoi compagni nella scorsa settimana ha svolto esclusivamente allenamenti individuali.