Un giorno di riposo che è andato via. Volatilizzato. In seguito alla vittoria di domenica contro la Fiorentina, Sarri aveva di fatto concesso 24 ore libere ai suoi giocatori, ma c'è poco tempo da perdere e tanto da lavorare. La Juve si ritrova allora questo pomeriggio alla Continassa, dove inizierà il lavoro in vista della sfida contro il Verona di sabato sera: sarà una sfida ostica, contro un avversario in forma e che sa far male. Gli scaligeri arrivano dall'1-1 strappato al Milan a San Siro e all'andata i bianconeri si erano imposti solo 2-1.