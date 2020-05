1









Okay, c'è una data. Okay, si torna in campo. La carica è fortissima, e la Juve anche questa mattina ha alzato il ritmo: alla Continassa, i bianconeri hanno svolto l'ormai consueta seduta di gruppo; presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici, che tra mercato e campo avranno un'estate davvero caldissima. Ovviamente, nessun assente tra i giocatori bianconeri, tutti alle prese con le indicazioni e i discorsi di Maurizio Sarri. Che valuta, vede e sonda la nuova veste della sua squadra. Allenamento iniziato a metà mattinata e terminato intorno all'ora di pranzo.