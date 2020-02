Non sono poi così positive, le ultime notizie arrivate a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha diretto l'allenamento del pomeriggio, aperto al pubblico dei club (500 tifosi), ma si è ritrovato a corto di personale: fuori Higuain, Rabiot e Pjanic a parte. E anche Pinsoglio è alle prese con la febbre.



IL COMUNICATO - "Dopo una prima fase di riscaldamento e consueta fase atletica, i ragazzi di Mister Sarri hanno effettuato una lunga e intensa sessione con la palla, dedicata alla tecnica. Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma. Anche domani, giovedì 20 febbraio, l’allenamento è in programma al mattino".