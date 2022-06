Federico Chiesa si gode i pochi, pochissimi, giorni di vacanza al mare con la nuova fiamma Lucia Bramani. Un'estate un po' diversa quella dell'ex Fiorentina che è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio. Infatti si concede soltanto dei weekend di svago, nel restante tempo prosegue il suo lavoro di riabilitazione alla Continassa e in palestra per poter tornare al meglio nella prossima stagione. Prima è andato a vedere il Gran Premio di Formula Uno a Montecarlo con il compagno di squadra Dusan Vlahovic, ora un weekend a Forte dei Marmi, dove Chiesa va da quando è piccolo con la nuova fiamma. In gallery i migliori momenti dell'estate fino a qui di Chiesa