Lacontinua a lavorare alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa del ritorno dei Nazionali. Questa mattina è rientrato a Torino il numero 1, mentre domenica toccherà al fuoriclasse portoghese. Come riportato da Sky Sport, per rivedere i quattro nazionali azzurri campioni d'Europa bisognerà invece aspettare inizio agosto.si godono ancora una settimana abbondante di meritate vacanze e torneranno alla Continassa ilInsieme ai Campioni d'Europa dovrebbe arrivare anche l'attaccante spagnolo Alvaro Morata.