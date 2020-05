In attesa della decisione del comitato tecnico scientifico, la Juve continua ad aprire la Continassa per gli allenamenti individuali: alla spicciolata, s’intravede buona parte del gruppo. Chi non c’è è perché ha deciso di non esserci, data la base facoltativa delle sedute.Mattinata di viavai più o meno intenso, tra le 10 e le 12 si sono visti Buffon, Bonucci, Bernardeschi, Pjanic, De Sciglio e Demiral. Quest’ultimo con il classico passaggio al JMedical per le terapie ormai di rito. Si è intravisto anche l’uomo del momento, Giorgio Chiellini: ha lasciato il centro sportivo intorno alle 13 trincerando lo sguardo dietro i vetri scuri.