Da Juventus.com, il comunicato sull'allenamento di oggi dei bianconeri: "Sono finite le vacanze per i giocatori della Juventus. Il gruppo, a una settimana esatta dalla prima partita del 2020, in programma lunedì prossimo, 6 gennaio, alle 15 contro il Cagliari fra le mura dell'Allianz Stadium, sono scesi in campo al pomeriggio al Training Center. I bianconeri hanno lavorato sulla ripresa della condizione fisica, per ricominciare a mettere benzina nel motore, in vista della seconda parte della stagione. Nel dettaglio, la seduta di oggi ha avuto come menu prima palestra, poi in campo atletica, sprint, lavoro con la palla e partitella finale". SENZA DOUGLAS - La notizia però è un'altra, e arriva nell'ultima parte del comunicato. "Assente solo Douglas Costa, che ha usufruito di un permesso e sarà a Torino domani pomeriggio. Proprio domani, ultimo allenamento del 2019: il gruppo lavorerà al mattino". E poi, brindisi in famiglia. Verso il 2020.