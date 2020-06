di MP, inviato a Torino

Cielo opaco, ma tanta afa. In questo clima la Juventus si sta preparando nella giornata di vigilia della finale di Coppa Italia. Domani, allo stadio Olimpico di Roma, i bianconeri giocheranno contro il Napoli e, oggi, dopo le parole di Maurizio Sarri c'è l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per la Capitale. Allenamento importante, quanto importante è il supporto dei tifosi, pochi e distanziati, che hanno deciso di salutare i giocatori all'ingresso del centro sportivo della Continassa. Eppure, nel clima disteso e, come detto, afoso, c'è spazio anche per una piccola contestazione. Un tifoso, infatti, è passato davanti ai cancelli del JTC con la propria automobile, a finestrini abbassati, e ha urlato: "Ridateci i soldi, bastardi!". Una contestazione isolata, un fan solitario e arrabbiato che ha voluto manifestare il suo disappunto, molto probabilmente per la questione rimborsi per gli abbonamenti ed i biglietti "saltati" per colpa della ripresa a porte chiuse. Un nodo che non solo i bianconeri, ma quasi tutte le società di Serie A dovranno sciogliere al più presto, onde evitare l'aggravarsi di queste - sporadiche per ora - manifestazioni di dissenso.