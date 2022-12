Bravo Fabio non ci cascare! pic.twitter.com/aWj9Vxzh81 — JuventusFC (@juventusfc) December 13, 2022

Alla Continassa sembra esserci serenità e buon umore. I bianconeri sono scesi in campo nel primissimo pomeriggio per una seduta di allenamento a porte aperte per ricevere il calore dei tifosi. Sui profili social ufficiali della Vecchia Signora è stato pubblicato uno scherzo di Federicoai danni di Fabio. Il giovane centrocampista però non ci casca. Di seguito il video.