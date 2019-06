La stagione si è da poco conclusa. Il nuovo campionato è lontano, non si conoscono nemmeno le tappe del prossimo cammino. Eppure Juventus-Inter sembra essere già iniziata. Tutta colpa di Antonio Conte: l’ex tecnico bianconero ha da poco firmato con i nerazzurri e la sua decisione non è piaciuta ai tifosi della Vecchia Signora. Ed i supporters non le hanno mandate a dire, scaricando il condottiero dei primi tre scudetti del ciclo juventino, reo di aver commesso ai loro danni un vero e proprio tradimento sportivo. La prima manifestazione dello scontento si è già verificata, anche se fuori dall’Italia.



ATTACCO – I tifosi bianconeri non si sono lasciati scappare l’occasione di mostrare il proprio risentimento direttamente a Conte. Il neoallenatore dell’Inter, infatti, si trova in viaggio con tutta la dirigenza nerazzurra a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. La tifoseria juventina si è radunata al Hotel Westin Palace e ha accolto l’ex allenatore al grido di “Mercenario”. Un epiteto a cui hanno fatto seguito altri cori piuttosto coloriti. Insomma, Juventus-Inter è già iniziata, almeno tra i supporters.