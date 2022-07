A Gazzetta,, social media manager di diversi calciatori, ha raccontato così Pogba: "Pogba è un giocatore alla moda, che veste Off-White, che è conteso da brand come Pepsi e Amazon, che vive il suo tempo e che, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, è riuscito ad arrivare al grande pubblico. Ma soprattutto è oggi un simbolo d’inclusione come forse nessun altro calciatore, rappresenta al meglio uno dei Global Goals delle Nazioni Unite. E cosa cercano, oggi, i brand? Diversità, inclusione e tutela dell’ambiente. Ecco perché Pogba, sulla carta, può essere più esplosivo di Ronaldo in questo momento".