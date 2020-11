Oggi su Calciomercato.com conosciamo meglio un giocatore che nella sua giovane carriera ha sfiorato la Juventus e con essa ha diversi legami, ma oggi è uno dei talenti più in vista del Valencia. Il suo nome è Yunus Musah e diventerà maggiorenne fra quindici giorni.

LA STORIA - Musah è nato a New York da genitori ghanesi. I suoi natali lo hanno portato a esordire già nella nazionale USA, giocando così insieme a Weston McKennie. Ma lui ha girato davvero il mondo: è cresciuto qua in Italia, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La stessa di Conegliano, dove nacque Alex Del Piero. Poi un nuovo trasferimento in Inghilterra, dove entrò nell'academy dell'Arsenal. Infine, il rifiuto di un'offerta della Juventus in favore del Valencia, che ora se lo coccola e lo accompagna in un precoce salto nel grande calcio. Ah, il suo modello? Paul Pogba. A proposito di Juve.