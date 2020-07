#ConteOut. Così, all’indomani della vittoria dell’Inter contro il Torino per 3-1, i tifosi interisti si sono scagliati contro il tecnico nerazzurro su Twitter, forse per quella frase post partita che stride dopo dichiarazioni di orgoglio nei confronti della squadra: “So che c’è una strada lunga da fare, ma non voglio essere di troppo”. Fa parte del pacchetto Conte, ma la tifoseria non l’ha perdonato. Neanche i leghisti hanno perdonato Giuseppe Conte. Cosa centra? Nel trambusto, i sostenitori della Lega hanno puntato il dito contro il Presidente del Consiglio sfruttando lo stesso hashtag, criticato per l’annuncio di voler estendere lo stato di emergenza del Paese, visto come uno stratagemma per prolungare la sua carica. Che sia calcio o politica, tutti contro Conte.



