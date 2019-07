Antonio Conte e Arturo Vidal, di nuovo insieme ma non alla Juve. Il tecnico salentino vorrebbe portare il centrocampista cileno all'Inter, dopo le avances della scorsa estate. Sì, perché i nerazzurri seguono sempre il mediano del Barcellona, che resta in uscita nonostante una seconda parte di stagione buona, e secondo voci che rimbalzano dalla Spagna, l'ipotesi è concreta. Non a titolo definitivo, ma in prestito.