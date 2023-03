Antonio Conte tornerà in Italia a Giugno ma solo per viverci o anche per allenare? Questo il grande dubbio del tecnico livornese che lascerà il Tottenham alla scadenza del contratto. Ne parla la Gazzetta dello Sport secondo cui sono due le società che potrebbero davvero pensare a un suo ritorno. Ovvero la Juve e l'Inter, ma dipenderà anche da quanto Conte andrà incontro le esigenze economiche dei club e ovviamente, soprattutto nel caso dei bianconeri, da come si concluderà la stagione e di conseguenza quale sarà la posizione di Allegri.