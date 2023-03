, probabilmente al nord, anche se Roma non è del tutto esclusa dalle sue rotte. Vuole vincere lo scudetto, la sua specialità, dove non accade da troppo tempo (Roma, appunto), dove non c’è più abitudine a farlo (Juventus), dove vorrebbero aprire un ciclo (Inter e Milan). Dicono che Conte sarebbe disposto anche a decurtarsi considerevolmente lo stipendio pur di allenare uno di questi quattro club. Se è così, non c’è dubbio che è proprio cambiato". Lo scrive Giancarlo Padovan, per calciomercato.com.