di Vincenzo Marotta

Antonio Conte è uno che vuole assolutamente vincere, ed è abituato a farlo. Lo ha dimostrato alla Juventus, da giocatore e da allenatore, al Chelsea, e lo sta facendo anche all'Inter. È un tecnico competente sotto un profilo tattico, sebbene spesso ingabbiato nei suoi dogmi, ed è un motivatore: l'arma in più che serviva all'Inter per fare finalmente il salto di qualità che mancava dall'era post triplete.



LA POLEMICA - Capita, però, che l'animus bellandi che ha reso Conte ciò che è oggi trascenda gli argini in cui dovrebbe essere contenuto e diventi ossessione. Così nasce la polemica con Capello dopo la partita del San Paolo: un fraintendimento, che poi è anche figlio di una specifica paura, quella di essere criticati per quello che non si vuole essere: nel caso specifico, un difensivista. Profeta del catenaccio e contropiede, insomma, croce e delizia del calcio italiano. E Conte, che è vero che non disdegna il possesso, ma che ha sempre fatto della difesa solida il successo delle sue squadre, deve aver capito proprio che Capello gli stesse muovendo questa 'accusa'.



La verità è che Conte, che è uomo di sport, sa bene che nel calcio moderno essere stigmatizzato come un contropiedista non fa curriculum, e ne farebbe volentieri a meno. Vuole stravincere, anche sotto questo punto di vista, il confronto con 'altri'. Ma la verità è che 'alcuni' in questo modo ci hanno vinto degli scudetti...



PS. Che poi, quello che intendeva Capello era ben altro. Ma va bene uguale.