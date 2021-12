Weston McKennie è un giocatore della Juventus che piace parecchio a tante altre squadre. Certo, per meno di 35 milioni di euro difficilmente il club bianconero può acconsentire a una sua cessione, dato che si tratta di un centrocampista di grande utilità che ha ancora diversi anni di carriera davanti.In ogni caso, il Daily Mail conferma che la principale società indiziata per un eventuale acquisto di McKennie dalla Juve è il Tottenham di due ex juventini come Antonio Conte e Fabio Paratici