Tra i grandi nomi sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo della sua Juventus è ancora viva la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. La richiesta di Claudio Lotito resta altissima, intorno agli 80 milioni di euro, motivo per cui i bianconeri si sono fin qui rinforzati con i colpi Aaron Ramsey dall'Arsenal e Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain a parametro zero. La pista Milinkovic, come racconta Calciomercato.com, resta aperta anche per l'Inter, che potrebbe sostituire Radja Nainggolan con un grande nome per soddisfare Antonio Conte.