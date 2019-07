L'Inter ha vinto per 2-1 la prima amichevole con Antonio Conte in panchina, ma non ha ancora convinto a pieno, come normale che sia a questo punto della preparazione. In particolare, il tecnico nerazzurro vorrebbe rinforzi importanti in attacco e, oltre a Edin Dzeko della Roma, punta forte su Romelu Lukaku del Manchester United. Per quest'ultimo, c'è anche l'interesse della Juventus, al lavoro tramite gli intermediari per provare a inserirsi nell'affare.