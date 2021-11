Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Sheriff-Inter, il direttore sportivo dell'Inter Pieroha parlato della possibilità che Antonio Conte bussi alla porta nerazzurra durante il mercato di gennaio: "Non ho paura, le nostre intenzioni sono quelle di andare avanti con questo gruppo. Non ci sarà nessuna uscita, la rosa ha qualità e vogliamo dare continuità. Poi a luglio faremo le nostre valutazioni, ma sempre per migliorare la squadra". Poi, quando gli viene chiesto se ha sentito l'ex allenatore nerazzurro: "No, è stato tutto veloce e noi eravamo già in viaggio".