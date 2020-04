E' durata quasi fino alle tre di notte la visita di Giuseppe Conte a Brescia. Il Premier, che in precedenza era stato a Milano e Bergamo, ha dichiarato: "Grazie a tutti, presto tornerò. Tornassi indietro rifarei tutto uguale, non sono pentito. Ho una grande responsabilità verso il paese, non posso permettermi di seguire i sentimenti dell'opinione pubblica".