Antonio Conte ha parlato nel post-partita di Inter-Fiorentina 4-3. Ecco alcune delle sue parole: "A volte si vuole la vittoria a tutti i costi, ma ci si deve ricordare che per arrivare alle vittorie ci vuole un percorso. E bisogna imparare a goderselo questo percorso: al di là della vittoria che può arrivare o meno, la cosa più bella per un allenatore è la crescita dei giocatori sotto la propria guida. E anche io devo impararlo. L'anno scorso abbiamo acquistato credibilità in Italia arrivando secondi in campionato totalizzando un bel punteggio, e a livello internazionale tornando a fare una finale europea. Qualcosa di straordinario. Dobbiamo tornare credibili per dare gioia ai tifosi e riportare l'Inter sui livelli che le competono".

ORGANICO - "Eriksen? Noi lavoriamo con lui come lavoriamo con gli altri, per metterlo nelle migliori condizioni e tirare fuori le qualità che ha. Rispetto a quando è arrivato ha aumentato i giri del motore. Ora sta giocando nella sua posizione di trequartista e ha fatto una buona partita. Bisogna avere fiducia e mi auguro che scocchi la scintilla che lo accenda in modo definitivo. A centrocampo siamo di più dell'anno scorso e c'è più qualità, ma sugli esterni me ne sono andati via 3 su 4 (Moses, Candreva e Biraghi), è rimasto solo Young ed è tornato Perisic, che si è mostrato molto disponibile".