Antonio Conte, tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa di Arturo Vidal: “Per quello che riguarda Vidal, posso dire che da parte sua ha l’esperienza che gli consente di affrontare la sfida nella giusta maniera. Questo mi sento di dirlo perché non parliamo di un ragazzo alle prime armi, ma di uno che ha vinto e giocato con squadre importanti. Per quanto riguarda gli altri, è importante per la nostra crescita, affrontare con la giusta pressione certe partite, riuscendo a tararle nella giusta maniera per non appesantirci nelle gambe e nella testa”.