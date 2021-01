Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 6-2 contro il Crotone



Che valore dà a questa vittoria?

“Penso che ci siano state buone risposte oggi, anche perché eravamo partiti nella maniera giusta, aggredendo il Crotone, che però ha trovato il gol su calcio d’angolo. Siamo stati bravi a ribaltarla, poi con ingenuità abbiamo concesso un rigore che avrebbe potuto generare ansia e invece i ragazzi hanno ritrovato il filo e sono stati bravi”.



Come sta Lukaku?

“Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite e vedremo domani se sarà a rischio contro la Samp. Lo abbiamo sostituito subito e penso non dovrebbe essere niente di grave”.



Che corde deve toccare per riavere Vidal al meglio?

“Arturo ha margini di miglioramento importanti, deve sicuramente lavorare a testa bassa e pedalare. Qui nessuno ha il posto assicurato e deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare meglio di quello che sta facendo. Ha troppi alti e bassi e come Inter non ce lo possiamo permettere. Lui lo sa e deve tornare ad allenarsi. A volte quando giochi in grandi squadre vai di torello, tacco e punta, ma qui devi alzare il campo. Siamo anche contenti di aver recuperato Stefano, che l’anno scorso abbiamo avuto solo per 7 partite. Poi c’è anche Gagliardini che quando entra è una garanzia. Dobbiamo andare avanti e migliorare. La squadra di quest’anno, tolto Hakimi, è la stessa dell’anno scorso”



Hakimi non è poco.

“Sta migliorando molto in fase difensiva, quando è arrivato pensava solo ad attaccare. Noi gli abbiamo spiegato l’importanza dei quinti e si è applicato. Oggi è un calciatore migliore rispetto a quando è arrivato. Merito a lui che ha lavorato, adesso offre le garanzie che io cercavo”.