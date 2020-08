SportMediaset rivela un retroscena che sarebbe clamoroso: se dovesse lasciare la panchina dell'Inter dopo le divergenze con la società dei mesi scorsi, per Antonio Conte potrebbero aprirsi di nuovo le porte della Nazionale. Un ritorno al passato per l'allenatore, che, in caso di proposta da parte della Federazione, sarebbe da considerare soltanto a partire da dopo l'Europeo in programma alla fine della prossima stagione.