Conte verso la permanenza al Napoli. Chi può allenare la Juventus ora?

Niente Conte, chi allenerà la Juventus?

Simone Inzaghi alla Juventus?

Antoniova sempre più verso la permanenza a Napoli. Ad un passo dall'accordo per un'ulteriore stagione con i partenopei come racconta Sky. Antonio era stato contattato dalla Juventus che lo avrebbe voluto riportare a Torino ma alla fine la scelta sembra andare verso la permanenza in azzurro con cui ha vinto da pochi giorni lo Scudetto. La domanda quindi ora sembra sorgere spontanea:I nomi si susseguono, al momento non ci sono chiaramente certezze. Inizialmente si pensava che un'alternativa a Conte potesse essere Gianpieroin uscita dall'Atalanta ma il tecnico sembra sempre più vicino a scegliere la Roma che si separa da Claudio Ranieri. Attenzione anche alla possibile permanenza a Torino di Igor, il tecnico croato infatti è legato alla Juventus anche nella prossima stagione dato l'approdo in Champions League ma resta attiva la clausola esercitabile entro il 30 giugno per separarsi con il pagamento di una piccola penale.I rumors di quest mattina riportati da Il Messaggero parlavano di un affondo per Simone Inzaghi qualora non si riuscisse ad arrivare ad Antonio Conte. A lavorare in prima persona potrebbe essere John Elkann con contatti diretti. Attenzione però, con l'arrivo di Comolli che ieri si è dimesso dal Tolosa potrebbero spuntare in casa bianconera anche nuovi profili. Insomma, una fase di riflessione e di decisioni dalla parti della Continassa. Continassa da cui, oggi, sembra sempre più lontano Antonio Conte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui