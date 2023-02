Il nome di Antonio Conte sarà al centro del mercato degli allenatori visto che probabilmente lascerà il Tottenham. Ne parla Repubblica secondo cui è improbabile per il Milan ingaggiare il tecnico in quanto guadagna 17 milioni di euro. Una cifra che rende complicato anche il suo possibile ritorno alla Juventus ma in questo caso dipenderà anche da ciò che succederà sul fronte giudiziario.