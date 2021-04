Antonio Conte sta inseguendo lo scudetto sulla panchina dell'Inter, e sta anche puntando dei record personali messi a segno con Chelsea e Juventus. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore leccese è a quota 9 vittorie consecutive in campionato. Se batte oggi il Sassuolo (calcio d'inizio alle 18.45, in contemporanea con Juve-Napoli) arriva a 10. Il suo primato è di 13 successi di fila col Chelsea, seguito da quello di 12 proprio coi bianconeri. Al momento il Conte interista è quindi al terzo posto rispetto al se stesso londinese e a quello juventino... vediamo se scalerà questo suo podio.