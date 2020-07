Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa: "Ripeto quanto detto in precedenza, bisogna vedere come si vede il bicchiere, se mezzo pieno o vuoto: nell’ultimo periodo, non so perché, si è visto sempre vuoto. Ci sono numeri che parlano chiaro e che confrontano, questi ragazzi stanno facendo cose bellissime. Si può e si deve migliorare, al tempo stesso devo fare complimenti a loro: stanno facendo bene, sono seri e si impegnano. Non stanno mollando. Dispiace per alcune partite, anche per l’ultima: ci sono annate dove semini poco e raccogli tanto, altre in cui semini tanto e raccogli meno. E questo è successo all’Inter.



SANCHEZ - Mi auguro che il club possa risolvere la questione Sanchez: per 3/4 di campionato abbiamo giocato solo con Lautaro e Lukaku, Alexis era infortunato alla caviglia, Esposito deve fare il suo percorso. Va dato merito ai ragazzi per quello che stanno facendo, mi auguro che il club possa risolvere la situazione: avere un’alternativa di valore davanti è importante per noi. EL - Vincere l'Europa League? E' molto più semplice parlare di vincere che riportarla sul campo. E' molto facile usare questo verbo, invece vincere non è mai facile. Ci sono fior di squadre in Europa League, United su tutte. E forse ci vogliono rubare l'idea...



RIMPIANTI - Non è questione di rimpianti, devi fare i conti con situazioni inaspettate: gli infortuni erano inaspettati. E non finirò mai di ringraziare Borja Valero, ci ha salvato in tantissime situazioni in cui eravamo tirati: lui ha dato risposte eccezionali, anche oggi ha messo le cose a posto. E’ giusto fare valutazioni per non ripetere determinati errori."