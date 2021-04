Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel postpartita di Inter-Verona 1-0: "Alcune occasioni sbagliate dimostrano che i punti, e quindi il pallone, diventano più pesanti. Riuscire a vincere lo scudetto quest'anno significa mettere esperienza nella testa dei miei giocatori. Noi perdiamo punti? Pure le altre squadre! Per quanto riguarda la mia difesa, vedo tante similitudini con l'inizio del percorso che intrapresi con Bonucci, Barzagli e Chiellini, che nel mio primo anno alla Juventus erano ragazzi che a livello di curriculum avevano zero. Si iniziò un percorso insieme a loro. Esattamente come può accadere quest'anno con Skriniar, De Vrij e Bastoni: non hanno mai vinto niente e possono così iniziare un percorso dove la vittoria ti dà stimoli e sicurezza nei tuoi mezzi. Quando la BBC della Juve iniziò con me erano vergini di vittorie. E mi auguro che per Milan, Stefan e Alessandro possa essere lo stesso."



SCUDETTO - "Nella mia corsa di esultanza vedo il 95% della vittoria del campionato. Non sono scaramantico, ho sempre parlato di scudetto. Un allenatore del mio livello non si accontenta, quando sono arrivato qui ho detto che mi bastava anche l’1% della possibilità di vittoria e poi avrei lavorato su quello. I miei obiettivi sono sempre massimi, il mio cognome mi obbliga alla vittoria e se non arriva è un problema."