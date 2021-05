Riccardo Ferri, a TMW, ha parlato del futuro di Conte: "Credo voglia portare a termine il progetto cominciato due anni fa. Con l'arrivo di Marotta è stato chiamato alla guida e gli sono stati messi a disposizione giocatori importanti: è stato parzialmente accontentato, anche se Antonio non lo è mai fino in fondo, in senso positivo. In questi due anni ha ottenuto risultati strepitoso: finale di Europa League lo scorso e Scudetto in questa nessuno poteva immaginarlo. Ora serve un salto di qualità sulla mentalità ma anche sui giocatori abituati a certi livelli. Certo, si dovrà guardare nelle casse: come è stato detto, prima le uscite. Antonio andrà dalla società e porterà il suo programma per alzare sempre di più l'asticella. Anche quando Marotta parla di seconda stella, intende essere protagonisti in Europa".