Le parole dia Sky:LA PARTITA - Abbiamo fatto un po’ fatica a carburare ma ci stiamo riprendendo. E abbiamo un grande allenatore che saprà scegliere bene. Già mettere me in panchina è la scelta giusta. Il rischio di iniziare era infortunarsi ai polpacciAGNELLI - La famiglia Agnelli ha un legame indissolubile, rappresenta la Juve, per quello che hanno creato va detto grazie e continuano ancora a creare i presupporti per rendere contenti i tifosi. Mi fa emozione vedere ex giocatori e compagni di squadra, il tempo passa ma è bello ritrovarsi qui.RICORDO PIU’ BELLO – La Coppa Uefa con Trapattoni e il primo scudetto con Lippi, incredibile. La Champions poi una cosa straordinaria.PANCHINA – Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto uan scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottehnahm. Poi di base c’è la volontà di riposare e godermi la famiglia, nel percorso possono succedere tante cose ma ora mi godo questa atmosfera. Napoli? Bisogna avere rispetto ed educazione, godiamoci la serata che è magnifica