Antonio Conte sta unendo l’Inter. Perché non è facile allenare sotto i fuochi di una possibile cessione societaria, o comunque all'interno di un club in grande difficoltà economica tanto da rimandare il pagamento di diverse tranche di stipendi. L'atteggiamento è stato apprezzato da tutti e così, tra una vittoria e l’altra, l’ex tecnico della Juventus ha trascinato i suoi al primo posto in classifica, agguantato dopo il successo nel derby. Conte si sta facendo riconoscere come immagine di questo periodo in casa Inter, come dimostrano i tanti commenti dei tifosi apparsi sui social all’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cambiamento è stato suggellato dalla lite con Agnelli in Coppa Italia, e la piazza bianconera ha colto l’occasione per rimarcare la spaccatura.



