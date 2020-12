Il caso Eriksen non è certo una novità nel 2020 dell'Inter. Ma adesso è davvero esploso. Da ieri sera, cioè dopo l'ennesimo ingresso in campo del danese nei minuti di recupero (per la cronaca, l'Inter ha battuto 3-1 il Bologna) stanno impazzando sul web i commenti da tutto il mondo di chi si mostra indignato per il trattamento che Antonio Conte sta riservando all'ex giocatore del Tottenham. Non si tratta più infatti di discutere se davvero Christian Eriksen non possa essere degno della maglia nerazzurra o funzionale al progetto tecnico, ma si va su un piano più alto: il rispetto della professionalità e dell'umanità. Qualcosa che Conte, secondo le analisi che si leggono ormai sempre più frequenti, sta calpestando con ripetute umiliazioni. E qualche tifoso juventino ha pure scomodato il parallelo col trattamento riservato dallo stesso allenatore ad Alex Del Piero nel 2011-2012, primo anno di Conte sulla panchina bianconera coinciso con l'ultimo di Del Piero da giocatore nella Vecchia Signora.