Antonio Conte e una separazione 'dolorosa'. Dov'è che l'abbiamo già visto? Ecco, dalla Juve al Chelsea, passando per l'Inter. Nazionale a parte, Conte ha sempre lasciato più macerie che fiori. E ora c'è il tema clausola. In seguito alla transazione con il club che ha portato a un accordo per una cifra di circa 7 milioni di euro premi compresi. Conte e l'Inter si sono lasciati di comune accordo, con una specifica: se nei prossimi mesi l'allenatore dovesse sedersi su una panchina italiana, non riceverebbe tutta la somma pattuita, ma solo una parte, in proporzione ai mesi in cui è rimasto fermo. Una clausola voluta dalla società del presidente Zhang, nelle ore in cui la Juve stava ancora cercando il suo nuovo allenatore, per evitare la clamorosa beffa di vedere Conte tornare in bianconero.