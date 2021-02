8









"Juve-Inter, Conte e il timore degli zero tituli: ha bisogno della Coppa". Così il Corriere dello Sport presenta la sfida tra Juventus e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocarsi questa sera all'Allianz Stadium. Una sfida pronta a regalare emozioni, in cui la Juve parte dal successo dell'andata (2-1 a San Siro) e vuole confermarsi. Sarà il terzo incontro in meno di un mese, per ora siamo uno a uno. Chi si gioca tutto o quasi, però, tra Conte e Pirlo è proprio il primo. Sì, perché uscito malamente dalla Champions League, con la rosa più ricca del campionato in relazione alle sfide da giocare, infatti, Conte ha un grosso timore: cadere contro la sua ex squadra, cadere e perdere un altro titolo. Lui, l'allenatore più pagato in Italia con i suoi 12 milioni, che dovrebbe far strada al debuttante della Juve, che dal primo incrocio ha vinto 6 partite su 6 e ha incassato un solo gol. La sua Juve prende forma e, in corsa per tutto, vuole conquistare la prima finale, dopo aver già vinto la Supercoppa. Conte crede nella rimonta, ne ha bisogno: perché la seconda stagione interista a zero tituli comincerebbe a pesare. Champions sfumata, Europa League anche. Resta solo la Coppa Italia, con un campionato da giocarsi fino all'ultima giornata contro Milan e Juve. Il timore "zero tituli" c'è.