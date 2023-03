15 million pound a year and he flys Ryanair pic.twitter.com/0QgwvQQMjJ — (@TottenhamBen) March 20, 2023

L'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è giunta al capolinea. Come riportato dal Telegraph, l’ufficialità della separazione arriverà nei prossimi giorni ed entro questa settimana. Le ultime parole in conferenza stampa hanno fatto degenerare una situazione già precaria. Intanto, l'ex allenatore di Inter e Juventus è già tornato in Italia come mostra il video.