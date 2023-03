Come racconta Calciomercato.com, perè finita l'avventura al. A nulla è valsa la presenza di Paratici come ultimo alleato, la dirigenza londinese ha preso la via dell'esonero e ora rimane solo un ultimo ostacolo da risolvere prima di mettere tutto nero su bianco, l'aspetto economico: la società infatti, si legge, è al lavoro sulla buonuscita da corrispondere a Conte per l'interruzione anticipata del contratto (in scadenza al termine della stagione), ma conta di chiudere il tutto entro la fine della settimana. E sono già chiare anche le idee per quanto riguarda il sostituto di Conte: la prima soluzione del Tottenham, riferisce il Times, è di affidare la panchina degli Spurs all'ex centrocampista Ryan Mason.