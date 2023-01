; il 2023 è iniziato nel peggiore dei modi con la sconfitta casalinga contro l'Aston Villa e le dichiarazioni post partita. "Voglio essere onesto e chiaro: l'ho detto al club, conosce da tempo quale sia il mio pensiero. I tifosi meritano il meglio. Rimanere al quinto posto è l'obiettivo realistico, ma si potrebbe anche arrivare sesti o settimi. Di certo non oltre il quarto posto", questo lo sfogo del tecnico, non certo nuovo a dichiarazioni di questo tiponessuna certezza sul futuro. Conte è abituato a vincere i campionati e se si rendesse conto di non poter neanche lottare realmente, l'addio potrebbe diventare la soluzione più concreta.I prossimi due mesi hanno l'aria di essere già decisivi per capire quale direzione Conte e il Tottenham prenderanno. A gennaio la sessione di mercato dalla quale l'ex tecnico di Juve e Inter si aspetta diversi rinforzi. Poi a febbraio gli ottavi di Champions League contro il Milan.Se è vero che fino a giugno Allegri sarà ben saldo sulla panchina bianconera, a fine stagione ci saranno riflessioni a tutto tondo che riguarderanno anche la guida tecnica. Riflessioni in cui potrebbero entrare anche Conte e un altro grande ex, Zinedine Zidane.