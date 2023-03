L'eliminazione dalla Champions League e le parole in conferenza stampaIl contratto del tecnico italiano scadrà a Giugno e se già il rinnovo era in salita da tempo, adesso l'addio è dato per scontato. Un divorzio che può accontentare tutti: i tifosi degli Spurs, non contenti di come sta andando la stagione e ovviamente Conte, che ha più volte ribadito di sentire mancanza di casa e di voler tornare in Italia: "Ho nostalgia dell’Italia, è fuori dubbio. Non c’è nella mia testa di rimanere all’estero per tanto tempo. L’Italia è il mio paese, tornerò. Non so fra quanto, ma l’obiettivo è quello". Ma quali club di Serie A possono "permettersi" Conte?L'ex allenatore di Juventus e Inter ha richieste economiche molto alte (a Londra guadagna oltre 10 milioni di euro); così come tante esigenze sul mercato. In questo caso, riferisce la Gazzetta dello Sport, almeno sulla carta, la Juve diventerebbe un ipotesi. Dopo averci giocato tanti anni e aver avviato il ciclo dei nove scudetti sarebbe un po' come chiudere il cerchio.Per Conte, l'ostacolo più grande per tornare a Torino però sembra essere Massimiliano Allegri. Perché il tecnico livornese è stimato da John Elkann. La vittoria di una Coppa e la qualificazione (sul campo) alla prossima Champions blinderebbe la sua posizione